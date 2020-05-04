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Kırkdilim yoluyla ilgili uyarı

İHA

Çorum'da yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Kırkdilim yolu ile ilgili uyarı yapıldı.

Kırkdilim yoluyla ilgili uyarı

Çorum’da yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan Kırkdilim yolu ile ilgili uyarı yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama da, Kırkdilim mevkiinde 17 ve 26 kilometreleri arasında yapılacak olan toprak tesviye, sanat yapıları, tünel ve üstyapı işleri kapsamında palyeli yarmaların yapılabilmesi için yolun 15 Nisan’da trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı.
İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait sorumluluk alanında bulunan HarmancıkSıtmaÇamlıca Köy yolunun alternatif güzergah olarak belirlendiğinin dile getirildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;
“Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için yol kapama noktalarına “çalışma alanında görevli olmayan yaya, vatandaşlara ait motorlumotorsuz araçların girmesinin yasak” olduğuna ve resimli tabelaların üzerine “10 metreden büyük araçların geçişi yasaktır.” şeklinde belirtilmesi suretiyle alternatif yol olarak kullanılacak olan HarmancıkSıtmaÇamlıca Köy Yoluna 10 (on) metreden küçük araç sürücülerinin kullanması, bu güzergâhın fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı araçların geçişine uygun standartta olmadığından ağır tonajlı ve uzunluğu 10 metre ve daha fazla olan araçların geçişlerinin ÇorumMerzifonOsmancık güzergâhını kullanacaktır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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