Osmancık’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebiliyor.
Tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 2065 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Eczaneler aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi eDevlet aracılığıyla yapılmıştı. Bu kapsamda Osmancık’ta bulunan eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı da başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebiliyor.
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