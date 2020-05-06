Çatı yangını paniğe neden oldu

Çorum'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Ulukavak mahallesi Mavral sokakta bulunan bir binanın bacasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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