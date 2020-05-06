Jandarma Şehit kabirlerindeki bayrakları yeniledi

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

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Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, jandarma bölgesinde bulunan tüm şehit mezarlarını ziyaret ederek, yıpranan ve eskiyen bayrakları değiştirdi.

Yapılan açıklamada; “Jandarma bölgesinde bulunan tüm şehit mezarlarımız ziyaret edilerek bayrakları değiştirilmiştir” dendi.

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