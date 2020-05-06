İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı

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Sungurlu Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yapılmaya devam ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada; “Sungurlu Kaymakamlığı koordinesinde Sungurlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca 109 köyümüz 16 mahallemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolilerimiz evlerine teslim edilmiştir. Pandemi başladığından beri 1915 hanemize gıda yardımı, 419 hanemize de nakdi yardım yapılmış olup bu kapsamdaki hizmetlerimiz titizlikle devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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