Sungurlu’da korona temizliği yollarda devam ediyor

Sungurlu Belediyesi Koronavirüsü tedbirleri kapsamında çarşı merkezi ve ara sokaklarda temizlik çalışmasına devam ediyor.

Akşam saatlerine kadar Sungurlu Belediyesi itfaiye ve temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları cadde ve sokaklarda yıkama çalışmasına devam etti.

Bundan sonra temizlik ve dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceği bildirilirken,“Sungurlu Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar“ ifadeleri kullanıldı.

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