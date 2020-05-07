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Yağmur duası sonrası kestikleri hayvanları Gıda Bankasına bağışladılar Çorumlular hayırda yarışıyor Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Gıda Bankasına ayni yardımlar devam ediyor Merkeze bağlı Deliler Köyü sakinleri, yağmur ve şükür duası sonrası kestikleri hayvanları Gıda Bankasına bağışladılar

İHA

Çorum'un merkez Deliler Köyü sakinleri, yağmur ve şükür duası için kestikleri hayvanları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Gıda Bankasına bağışladı.

Yağmur duası sonrası kestikleri hayvanları Gıda Bankasına bağışladılar Çorumlular hayırda yarışıyor Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Gıda Bankasına ayni yardımlar devam ediyor Merkeze bağlı Deliler Köyü sakinleri, yağmur ve şükür duası sonrası kestikleri hayvanları Gıda Bankasına bağışladılar

Çorum'un merkez Deliler Köyü sakinleri, yağmur ve şükür duası için kestikleri hayvanları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması adına Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Gıda Bankasına bağışladı.
Çorum Belediyesi bünyesinde kurulan Gıda Bankasına ayni yardımlar devam ediyor. Yağmur ve şükür duası için hayvan kesen Deliler Köyü sakinleri de, bunu Gıda Bankasına bağışladı. Her ay 8 binden fazla aileye düzenli olarak ayni yardım yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan “Mübarek Ramazan günlerinin en değerli bağışlarından biri bugün Gıda Bankamıza yapılıyor. Deliler Köyünün değerli insanları her yıl yağmur duasında kestikleri hayvanı bu yıl korona virüs sebebiyle bir araya gelemediler ama 'bu hayvan değerli bir yere gitsin' dediler. Gıda Bankamıza getirdiler ve buradan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtacağız. Hassasiyetleri için Deliler Köyü Muhtarı ve sakinlerini tebrik ediyorum" dedi.

"Bağışın ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına eminiz"
Candan, Gıda Bankasının Çorumlu vatandaşların yardımlarına açık olduğunu belirterek Deliler Köyü sakinlerinin davranışın örnek teşkil etmesi gereken bir davranış olduğunun altını çizdi.
Deliler Köyü Muhtarı Yıldırım Külcü de yaptığı konuşmasında köylerinde her yıl toplu organizasyonlar yaptıklarını ancak bu sene korona virüs nedeniyle yağmur ve şükür duası için kestikleri hayvanı Gıda Bankasına bağışladıklarını belirterek “Hayvan bağışımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına eminiz” diye konuştu.

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