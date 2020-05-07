Çorum’da 500 bin 600 makaron ele geçirildi

Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonda kaçak sigara kullanılan 500 bin 600 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde 2 şahsın iş yeri depolarında ve araçlarında el yapımı kaçak tütün ve kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapan KOM ekipleri 535 bin 600 adet çeşitli markalarda içi boş makaron, 316 kilogram çeşitli markalarda sarma sigaralık kıyılmış tütün, 17 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.