Berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Sungurlu Belediyesi normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs tarihinden itibaren açılacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mutlu Karslı'da çalışma esnasında Belediye ekibinin yanında bulundu. Sungurlu Belediyesi tarafından, işletme sahiplerine tek kullanımlık maske ve eldiven dağıtıldı.

Başkan Karslı, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e duyarlılığı ve hassasiyeti için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.