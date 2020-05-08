Sungurlu’da sürücülere maske ve broşür dağıtıldı

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Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücülere Trafik Haftası nedeniyle maske ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sungurlu Kaymakamlığı ve İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde bulunan kontrol noktasında uygulama yaparak sürücüleri durduran ekipler, Trafik haftası nedeniyle maske ve bilgilendirici broşür dağıtarak trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Sürücülerde emniyet güçlerine teşekkür ettiler.

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