İnfaz koruma memuru, kazada yaşamını yitirdi

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü infaz koruma memuru Emre Çetin (31), hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ÇorumAlaca karayolu Hatap Barajı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kılıç (43) yönetimindeki 68 DZ 012 plakalı TIR, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek infaz koruma memuru Emre Çetin yönetimindeki 19 AAU 325 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Emre Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.<br>Çetin'in cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Kılıç gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-09 15:55:10<br>

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