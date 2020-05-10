Çaldığı malzemelerle otel odasında yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Çorum'da bir evden hırsızlık yaparak çaldığı malzemelerle otel odasında polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Mayıs’ta Üçdutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binevler'de bulunan bir eve giren Fuat Tugay G. (22), çaldığı eşyalarla ortadan kayboldu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, yaptıkları incelemeler sonunda zanlının Fuat Tugay G. olduğunu tespit etti. Bir otelde konakladığı tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, çaldığı diğer malzemeleri daha sonra almak Mert A. ve Okan Ö.'ye verdiğini belirtmesi üzerine, polis ekipleri diğer şahısları da çalınan malzemeler ile birlikte yakaladı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin otel odası ve diğer adreslerde yaptığı aramalarda 1 adet notebook, 13 adet değişik markalarda saat, 12 adet gümüş yüzük, 5 adet tespih, çeşitli takı malzemeleri, altın renginde imitasyon takı seti, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.