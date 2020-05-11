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Aşevini ziyaret eden Başkan Aşgın, vatandaşlara yemek dağıttı

İHA

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, aşevini ziyaret ederek burada paketlenen yemekleri bizzat kendisi vatandaşlara götürdü.

Aşevini ziyaret eden Başkan Aşgın, vatandaşlara yemek dağıttı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, aşevini ziyaret ederek burada paketlenen yemekleri bizzat kendisi vatandaşlara götürdü.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ile Çorum Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü ortaklığında yürütülen evlere sıcak yemek götürme hizmetini inceledi. Yemekler ve hizmetle ilgili bilgi alan Başkan Aşgın, sıcak yemek dağıtımını da bizzat kendisi yaptı. Aşgın, sıcak yemek hizmeti alan vatandaşlarla sohbet ederek hatırlarını sordu ve belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda Ramazan çadırı kurulduğunu ve bin civarında vatandaşa burada iftar yemeği ikram edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu yıl pandemi dolayısıyla bu mümkün olmadı. Valiliğimizin Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüyle irtibata geçtik. onlar her yıl 700 kişiye yemek veriyorlardı. Biz valiliğimizin Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü ile ortak hareket ederek Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz olarak evlere sıcak yemek götürebilir miyiz diye düşündük. Bunun mümkün olduğunu öğrenince 2000 kişiye sıcak yemek hedefiyle yola çıktık. Çok şükür hedefimize ulaştık. 690 ailede 2 bin hemşehrimizin evine vakumlu kaplarla sıcak yemek götürüyoruz" dedi.
Çorum'un hayırseverlikte her zaman örnek olarak bunu “herkes yapamaz” dedirten bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Aşgın, "Yemeklerimizin malzemelerinin hemen hemen tamamını hayırseverlerimiz karşılıyor. Burada hayırsever hemşehrilerimiz başta olmak üzere iki kurumumuzun sosyal yardım işleri müdürlüğü çalışanlarına kalbi şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
Belediye ekiplerinin destek vermesiyle bu sene Ramazan ayında evlerine yemek götürdükleri vatandaşların sayısını artırdıklarını ifade eden Sosyal Yardımlaşma Vakıf Müdürü Zekeriya Doğan, destekleri ve katkıları için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm hayırseverlere teşekkür etti.

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