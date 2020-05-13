14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra dışarıya çıktı

14 yaş ve altı çocuklar uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı - KONYA

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Sungurlu’da, Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 11.0015.00 saatlerinde ilk kez sokağa çıktı.

Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı. Parklara gelen 14 yaş ve altındaki çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda oyun oynadığı görüldü.

Çocukların 2 aydır evin içerisinde nerdeyse yürümeyi unutmuşlardı diyen Ebeveynler, “Çok mutluyuz çocuklar da çok heyecanlandı" diye konuştu.

Parka gelen başka bir çocuk, "Sokağa çıkmak çok güzel, burada çok eğleniyorum” dedi.

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