Sungurlu'da çeltik ekimi başladı

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Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde çeltik ekilen tek köy olan Kula Köyü’nde çeltik ekimine başlandı.

Kula köyüne bağlı Paşa Çiftliği mezrasında çeltik üreticiliği yapan Fatih Altuntaş, bu yılda Allah’ın izniyle çeltik ekimine başladıklarını söyledi.

700 dekar alana çeltik ekimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Altuntaş, “Tavaları doldurup ekime devam ediyoruz. 20 gün süren zorlu çalışmanın ardından arazimizi hazır hale getirdik. Ekim sonrası diğer ürünler gibi işimiz bitmiyor. İlaçlaması, gübrelemesi var. Bunlar çamurun suyun içinde bir çok kez tekrarlanıyor. Allah ürünümüzü bol verir inşallah” dedi.

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