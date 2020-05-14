Çorum'da sokak ortasında başından vuruldu

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Fatih E. (21) yol ortasında karşılaşıp tartıştığı Kazım B. (17) tarafından başından tabanca ile vuruldu. Fatih E.'nin yaralandığı olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.<br>Olay, saat 02.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Fatih E., bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada karşılaştığı Kazım B. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.<br>Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kazım B., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Fatih E.'ye ateş etti. Fatih E., başına isabet eden kurşunla yaralanırken, Kazım B. motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatih E., ambulansla götürüldüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.<br>Polis, kaçan Kazım B.´yi yakalamak için çalışma başlattı. <br>Kazım B.'nin Fatih E.'yi vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-14 15:02:47<br>

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