Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil takla attı, sürücü ağır yaralandı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, sahur vaktinde Çorum Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 34 ZES 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek ters devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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