Sungurlu Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

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Sungurlu Belediyesi yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Belediye Başkan yardımcısı Bahri Sezen ve ekipler ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerimizi ulaştırarak, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in selamlarını iletiyor.

Kapılarının çalışmasından, dertlerinin dinlenmesinden ve yapılan yardımların memnuniyetini ifade eden aileler de, Başkan Şahiner'e teşekkürlerini iletti.

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