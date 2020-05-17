Kızılay’dan çocuklara bayramlık

Çorum’un İskilip ilçesinde Kızılay tarafından 40 öğrenciye bayramlık dağıtıldı.

İlçedeki eğitim kurumlarını ziyaret eden İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca ve Kızılay gönüllüsü Bekir Gedik hediye ettikleri bayramlık elbiselerle çocukların sevinçlerine ortak oldular.

İskilip Kızılay Şube Başkanı Mehmet Koca, Kızılay’a gelen yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi 40 çocuğa bayramlık hediye ederek buruk geçecek bayram sevincini mutluluğa dönüştürdüklerini belirterek, “Onların mutluluğuna vesile olmanın mutluluğu içerisinde çalışmalarımıza daha bir özveriyle devam edeceğiz. Rabbim bu Ramazan Ayı hürmetine onların yüzlerinden mutluluğu eksik etmesin. Bu hayra vesile olanlara da İskilip Kızılay Şubesi olarak teşekkür ediyoruz” diye açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.