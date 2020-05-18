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Osmancık'ta evi yanan Maraz ailesi yardım bekliyor

İHA

Osmancık'ta evi yanan Maraz ailesi yardım bekliyor

Çorum'un Osmancık İlçesi’nde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Maraz ailesi yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Koyun Baba Mahallesi’nde Özpetek Sitesi 2. katta bulunan Ergün Maraz’a ait dairede ramazan ayının 3. günü saat 10.30 sularında elektrik kablosundan kaynaklandığı öğrenilen bir yangın çıktı. Belediye İtfaiye Müdürlüğü’nün müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma, Osmancık Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile yaralarını sarmaya çalışan 6 kişilik Maraz ailesi, yardımseverlerin desteğini bekliyor.
Çıkan yangından dolayı oluşan sıkıntıları anlatan baba Ergün Maraz, yangının çıkış nedenini televizyon kablosunun yanması ile başladığını belirterek, "3, 6, 9 ve 12 yaşlarında 4 çocuk babasıyım. Gemici Mahallesi’nde fırıncılık yapıyorum. Ramazan’ın 3. günü saat 10.30 sularında evimin yandığını arkadaşımın aramasıyla öğrendim. Yangının çıkma nedeni televizyonun arkasında bulunan fişin yanması. Yangın daha sonra televizyonu patlaması ile büyüyor. Alevler televizyondan koltuğa, koltuktan ise perdeye sıçrıyor ve evin büyük bir bölümü yanıyor. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, kullanılabilir eşyalar kurtarıldı.
Yangın sonrası kaymakamlığımız 2 bin lira maddi para yardımın da bulundu, belediyemizde elektrik tesisatını yeniledi. Yetkililerin ve hayırseverlerin desteğiyle evi belli bir seviyeye getirdik ancak daha birçok eksiğimiz var. Yenilenmesi gereken 3 adet pencere var, evin boyanması gerekiyor, yanan eşyaların yerine konması gerekiyor, imkanlarımız dahilinde yapmaya çalışıyoruz ancak desteksiz bunları yapmamız şuan için mümkün görünmüyor. 6 kişilik ailemin hayırseverlerin desteğine ihtiyacı var.“ şeklinde konuştu.

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