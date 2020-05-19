Osmancık’ta bin aileye gıda yardımı

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Çorum’un Osmancık ilçesinde tespit edilen bin aileye gıda paketi dağıtıldı.

Osmancık Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve hayırseverlerin de desteğiyle bin aileye gıda paketi dağıtıldı. Tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler Vefa Destek Gurubu görevlilerince ziyaret edilerek gıda paketlerini teslim etti.

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