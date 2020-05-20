Çorum'da '19 Mayıs' coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çorum'da '19 Mayıs' coşkuyla kutlandı

DHA

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Havacılık Spor Kulübünden Durmuş Kara da, 1400 rakımlı Bakacak Tepesinden paraşütüyle uçuş yaparak, Yukarızeytin köyü semalarında Türk bayrağı açtı. Kentte, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlar yerine evlerde kutlandı. Tüm Türkiye´de olduğu gibi Çorum´da da saat 19.19'u gösterdiğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk bayraklarıyla süsledikleri balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, hep bir...

Çorum'da '19 Mayıs' coşkuyla kutlandı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Havacılık Spor Kulübünden Durmuş Kara da, 1400 rakımlı Bakacak Tepesinden paraşütüyle uçuş yaparak, Yukarızeytin köyü semalarında Türk bayrağı açtı.<br>Kentte, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlar yerine evlerde kutlandı. Tüm Türkiye´de olduğu gibi Çorum´da da saat 19.19'u gösterdiğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk bayraklarıyla süsledikleri balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Osmancık ilçesinde ise Havacılık Spor Kulübünden Durmuş Kara, Yukarızeytin köyünde bin 400 rakımlı Bakacak Tepesinden paraşütüyle uçuş yaparak, gökyüzünde Türk Bayrağı açtı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-19 23:55:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı pancardan üretilen mor ekmek ücretsiz ikram ediyor
YEREL HABERLER Kırmızı pancardan üretilen mor ekmek ücretsiz ikram ...
Osmancık’ta bin aileye gıda yardımı
YEREL HABERLER Osmancık’ta bin aileye gıda yardımı
Kargı’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Kargı’da 19 Mayıs kutlamaları
65 yaş maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı
YEREL HABERLER 65 yaş maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na ...
Çorum'da nostaljik fotoğraf stüdyosuna ilgi
YEREL HABERLER Çorum'da nostaljik fotoğraf stüdyosuna ilgi
Osmancık'ta evi yanan Maraz ailesi yardım bekliyor
YEREL HABERLER Osmancık'ta evi yanan Maraz ailesi yardım bekliyor
Çorum Belediyesi akıllı bank kurdu
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi akıllı bank kurdu
Çorum'da cadde ve sokaklar dolu
YEREL HABERLER Çorum'da cadde ve sokaklar dolu
Çorum'da cadde ve sokaklar dolu
YEREL HABERLER Çorum'da cadde ve sokaklar dolu
Yaralı sokak köpeği için seferber oldular
YEREL HABERLER Yaralı sokak köpeği için seferber oldular
Devrilen traktörün altında can verdi
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında can verdi
Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki katil zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Tartıştığı genci vuran 17 yaşındaki katil zanlısı ...
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki bebek öldü
YEREL HABERLER Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki bebek öldü
Başkan Aşgın, akülü araç hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, akülü araç hediye etti
Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Ahlatcı'dan maske üretimi yapan kadınlara teşekkür
YEREL HABERLER Ahlatcı'dan maske üretimi yapan kadınlara teşekkür
Kızılay’dan çocuklara bayramlık
YEREL HABERLER Kızılay’dan çocuklara bayramlık
'Canavar' adını verilen gümüş balığı avcılığı başladı
YEREL HABERLER 'Canavar' adını verilen gümüş balığı avcılığı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X