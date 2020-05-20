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Çorum Belediyesi yaprak bitine karşı erken harekete geçti

İHA

Geçen sene aniden artan ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen uçkun formlu yaprak bitlerine karşı Çorum Belediyesi bu yıl önlemleri sıkı tutuyor.

Çorum Belediyesi yaprak bitine karşı erken harekete geçti

Geçen sene aniden artan ve sosyal hayatı olumsuz yönde etkileyen uçkun formlu yaprak bitlerine karşı Çorum Belediyesi bu yıl önlemleri sıkı tutuyor.
Halk arasında yaprak biti olarak bilinen afitle mücadelenin çok yönlü olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Geçtiğimiz yıl şehrin yakınlarında özellikle ayçiçeği bitkisinden kaynaklı bir uçkun yoğunluğu oluştuğunu ve vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Tuncel, “Geçen sene bu uçkun formuna geçmiş yaprak bitleri üzerinde yapılan araştırmalar ve edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda bu yıl mücadele çalışmalarımızı erken dönemde başlattık. Yaprak biti olarak bilinen afitin kış aylarını bitkiler üzerinde primer konukçularda geçiyor olması sebebiyle budamaya özel önem verdik. Kimyasal mücadele çalışmaları kapsamında da şehir genelindeki bitkilere insektisit uygulaması yaparak bu yaprak bitlerinin üremesini engelledik. Kullandığımız kimyasallar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve onaylıdır. Bu kimyasalların dozajları ayarlanırken de eko sistemi ve halk sağlığını göz önünde bulunduruyoruz." dedi.
Şehir genelindeki bitkilerin tamamına iki kez kimyasal uygulama işlemi yapıldığını hatırlatan Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, bu uygulamalar yapılırken yaprak bitinin bağışıklık kazanmamaları için kullanılan kimyasalların değiştirildiğini ifade etti.
Tuncel, halk sağlığını korumak adına kimyasal mücadeleyi gece geç saatlerde yaptıklarını sözlerine ekledi.

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