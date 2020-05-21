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Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı Korona virüs bayram alışkanlıklarını da değiştirdi Bu sene şekere sadece bakıyor, kuru yemişleri alıyorlar Bayram şekerlerine gösterilen ilgi bu yıl azaldı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar evde geçirecekleri zamanı göz önüne alarak kuru yemişe yöneldi

İHA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramların olmazsa olmazı olan şekerler tezgahlarda yerini aldı. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşlar bu sene kuru yemişe yöneldi.

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı Korona virüs bayram alışkanlıklarını da değiştirdi Bu sene şekere sadece bakıyor, kuru yemişleri alıyorlar Bayram şekerlerine gösterilen ilgi bu yıl azaldı Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar evde geçirecekleri zamanı göz önüne alarak kuru yemişe yöneldi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramların olmazsa olmazı olan şekerler tezgahlarda yerini aldı. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşlar bu sene kuru yemişe yöneldi.
Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel tehdit haline gelen korona virüs salgını toplumsal yaşamı da etkisi altına aldı. Ulaşımdan eğlenceye, tüketimden eğitime kadar pek çok alanda değişime neden olan salgın, bayram alışkanlıklarını da etkiledi. Her bayram öncesinde tezgahları süsleyen şekerlere talep, bu yıl beklenenin altında kaldı. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar evde geçirecekleri zamanı göz önüne alarak kuru yemişe yöneldi. Bayram alışkanlığında bu yıl yaşanan değişimle birlikte şeker satışlarında büyük bir düşüş olduğunu dile getiren esnaf bu yıl leblebi, çekirdek, fıstık gibi kuru yemiş çeşitlerinin tercih edildiğini ifade ettiler.

“Bu bayram çok farklı olacak”
Bu bayramın diğer bayramlardan farklı olacağını dile getiren Muradiye Demiray, “Kimseyle görüşülmeyecek eve kapanmış halde. Akraba ziyaretleriyle, çocuklarla geçen bayramlar bir başkaydı. Bu bayram çok kötü olacak. Ancak önemli olan sağlığımız. Her şeyden önce sağlığımız geliyor. Evde sıkılacağımız için kuru yemiş tüketeceğiz. Meyve tüketeceğiz. Çayımızı, kahvemizi alacağız ancak ben gezmeden, birlik ve beraberlikten yanayım. Güzel geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar gelse de gelmese de hazırlığımızı ona göre yapacağız”
Bayram alışverişi için ilçeden Çorum’a geldiğini belirten Naci Yılmaz ise, “Çocuklar gelse de gelmese de biz hazırlığımızı ona göre yapacağız. Örf ve adetlerimizi yerine getireceğiz. Ancak devletimiz nasıl müsait görürse ona da uymak zorundayız. Şimdiden tüm Türkiye’nin ve çocukların Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah en kısa sürede sağlığımıza sıhhatimize kavuştursun, bu belayı da bir an önce üzerimizden kaldırsın diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"İnsanlar evlerinde tüketeceği ürünü alıyor"
Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmadan önce kuru yemiş satışlarının bir nebzede olsa hareketli olduğunu dile getiren işletmeci Selamettin Ekici, kısıtlama açıklanmasının ardından satışlarda artış olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'nın şeker ve çikolata demek olduğunu dile getiren Ekici, “İnsanlar ne kadar virüs salgını olsa da birbirlerini ziyaret edeceklerdi ama şimdi gitmeyecek. Bu da bizi ister istemez etkiledi. Şeker satışı şu anda yok gibi bir şey. Satış var ancak istenilen düzeyde değil. Bayram olmayacak. İnsanlar sokağa çıkmayacak. Sadece evlerinde tüketeceği ürünleri alıyorlar. Çikolata alsa da çok az alıyor. Daha çok çekirdektir, fıstıktır o tür ürünleri alıyor. İnsanlar evlerinde oturacağı için kuru yemişe yöneldi” dedi.

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