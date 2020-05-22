Korona virüs denetimleri gece-gündüz devam ediyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Çorum’da şehrin giriş ve çıkışlarında denetimler gecegündüz devam ediyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan virüs salgının ardından tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da tedbirler üst düzeye çıkarılırken kentin girişçıkışlarında kontroller aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan kentte ÇorumAnkara, ÇorumSamsun yol güzergahlarında korona virüs denetimi günün her saati uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan araçlarda sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara korona virüs ile mücadeledeki 14 kuralın önemini anlatırken, güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.