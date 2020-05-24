Küçük Miray, şehit babasının mezarına şeker bıraktı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, 4 yıl önce şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in 5 yaşındaki kızı Miray Şah Gökçe, babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulan şehit aileleri, şehitlik ziyaretine devam ediyor. Şehit mezarlarının başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua eden aileler, gözyaşı döktü. <br>2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Habib Gökçen'in kızı Miray Şah Gökçe de annesi ile birlikte babasının mezarına geldi. Küçük kız, babasının mezarına şeker bırakıp, dua etti.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-24 14:43:37<br>

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