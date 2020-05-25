Kaymakam Ataman şehit yakınları ve gazilerin bayramını kutladı

Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, ilçedeki şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek Ramazan bayramlarını kutladı.

Sungurlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ramazan bayramı dolayısıyla Sungurlu merkez ve köylerinde ikamet eden Şehit yakınları ve Gazilerin, Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman ile Sungurlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma ekiplerimizce ziyaret edilerek bayramları kutlandı" ifadelerine yer verildi.

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