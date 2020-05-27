Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde AnkaraSamsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Fatih B. (41) yönetimindeki 19 EE 752 plakalı otomobil, Taşköprü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya dönerken, yaralanan sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.