AK Parti’de telekonferanslı bayramlaşma

Korona virüs salgını nedeniyle AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, teşkilatlarla telekonferans yöntemiyle bayramlaştı.

Her bayramı vatandaşlar ve partililerle coşku içinde kutladıklarını ancak bu bayramda salgın nedeniyle bir araya gelemediklerini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Mesafeler birlikteliğimize engel değil. Gönülden bağlananları mesafeler ayıramaz. Bu günlerde gelip geçecek. Yine hep beraber bir arada coşkuyla bayramlarımızı kutlayacağız. Başta Çorum halkı olmak üzere tüm partilerimiz ve teşkilatlarımızın bayramlarını en kalbi duygularla kutluyorum” dedi.

Parti binasında gerçekleştirilen telekonferanslı İl Başkanı Ahlatcı’nın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve il, merkez ilçe, ilçe ve belediye başkanları, gençlik ve kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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