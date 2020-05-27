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Çorum'da patlayan trafo alev aldı

DHA

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da elektrik trafosunda patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İskilip yolu üzerinde elektrik trafosunda, akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangın endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle İskilip karayolu ve çevreyoluna bir süre enerji verilemedi. Elektrik dağıtımı şirketi görevlileri de, yedek hat üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlattı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma...

Çorum'da patlayan trafo alev aldı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da elektrik trafosunda patlamayla birlikte çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.<br>İskilip yolu üzerinde elektrik trafosunda, akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangın endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle İskilip karayolu ve çevreyoluna bir süre enerji verilemedi. Elektrik dağıtımı şirketi görevlileri de, yedek hat üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlattı. Patlamanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-27 19:41:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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