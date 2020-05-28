Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı

'O günler çok özlendi'

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<br>Yusuf ÇINAR/ORTAKÖY (Çorum), (DHA) - ÇORUM´un Ortaköy ilçesinde 2 metrelik çukura düşen domuz yavruları kurtarıldı. <br>Ortaköy ilçesinde hayvan otlatan bir çoban 2 metrelik beton çukur içinde domuz yavrularını fark etti. Çobanın ihbarıyla gelen belediye görevlileri çukurdaki 4 yavru domuzu kürek yardımıyla çıkardı. Yavru domuzların kurtarılması çalışmasına Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de eşlik etti. <br> DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-28 12:06:53<br>

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