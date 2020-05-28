Türkiye’nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz: "Mıknatıs çekiyor mu deneyin" Çiftçi Mutlu Yılmaz: "Pamuk ve mıknatıs deneyini mutlaka yapın" "6 gramlık parça taşın tahlili için yeterli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz: "Mıknatıs çekiyor mu deneyin" Çiftçi Mutlu Yılmaz: "Pamuk ve mıknatıs deneyini mutlaka yapın" "6 gramlık parça taşın tahlili için yeterli"

İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde geçen yıl tarlasında Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşını bulan Mutlu Yılmaz, dün gecenin ardından arayışa çıkanlara tavsiyelerde bulunarak, "Mıknatıs ve pamuk deneylerini mutlaka yapın. Olabildiğince az yere gönderin ki taşınız değerlensin" dedi.

Türkiye’nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz: "Mıknatıs çekiyor mu deneyin" Çiftçi Mutlu Yılmaz: "Pamuk ve mıknatıs deneyini mutlaka yapın" "6 gramlık parça taşın tahlili için yeterli"

Çorum'un Alaca ilçesinde geçen yıl tarlasında Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşını bulan Mutlu Yılmaz, dün gecenin ardından arayışa çıkanlara tavsiyelerde bulunarak, "Mıknatıs ve pamuk deneylerini mutlaka yapın. Olabildiğince az yere gönderin ki taşınız değerlensin" dedi.
Dün akşam saatlerinde hem Doğu Anadolu hem de Karadeniz Bölgesi'ndeki pek çok ilden görülen ve göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, önce korkutsa da sonrasında yerel halkta heyecana neden oldu. Göktaşı olarak düşünülen cismin düşmüş olabileceği alana giden vatandaşlar, gece yarısı ellerinde fenerlerle meteoru aramaya koyuldu. Bu da akıllara Çorum'un Alaca ilçesinde geçen yıl tarla sürerken bulunan Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşını getirdi. Analizleri yapılan 68 kilogram ağırlığındaki taş, dünya literatürüne de 'Gerdekkaya' ismiyle girdi. Göktaşına Rusya’dan 68 bin dolar teklif edildiğini belirten çiftçi Mutlu Yılmaz, dün gecenin ardından göktaşı aramaya koyulanlara da tavsiyelerde bulundu.

"Pamuk ve mıknatıs deneyini mutlaka yapın"
Bulan kişilerin öncelikle bazı deneyler yapması gerektiğini belirten Yılmaz, "Dün akşam Trabzon, Rize, Bingöl, Artvin taraflarına düştüğü, muhtemelen parçalandığı tahmin ediliyor. Nasip olur da göktaşı bulan olursa öncelikle meteorları birkaç tane deneye tabi tutması gerekiyor. Mıknatıs çekiyor mu, çekmiyor mu? O deneyi mutlaka yapın. Daha sonra 12 adet çok küçük parçalar halinde pamuğu ıslatıp nemini alarak taşın bir parçasını keserek sürtün. Bütün pamuklarda siyah bir renk bırakması gerekiyor. Sonra kestiğiniz o parçayla beyaz bir fayansı çizin, siyah bir renk bırakıyorsa göktaşı olabilme ihtimali çok yüksek” dedi.

"6 gramlık parça taşın tahlili için yeterli"
Ondan sonraki süreçte göktaşına tescil alınması gerektiğini dile getiren Yılmaz, testlere de çok küçük parçalar gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, "Bunun için de ya yurt dışına ya da Ege ve Trakya Üniversiteleri ile Maden Tetkik Arama gibi kurumlara müracaat edin. Oralara parça gönderin. Bunun için de büyük parçalar göndermeyin. 6 gramlık bir parça sizin elinizdeki taşın tahlili için yeterli. Piyasada ne kadar çok göktaşı bulunursa elinizdeki taşın piyasası o kadar düşer. Elinizden geldiği kadar taşı piyasaya sürmemeye çalışın. Bir tek kurumda tescilini yaparak sertifikasını yapın. Başka kurumlara taş göndermeyin ki elinizdeki taş değerlensin” ifadelerini kullandı.

"Bunun pazarı yurt dışında"
Göktaşı bulanlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Yılmaz, “Bunun milyon dolarlar, milyar dolar edeceğini ummayın. Çünkü bunun Türkiye’de pazarı yok. Bunun pazarı yurt dışında. Bulunacak taşın içindeki elementler ve değerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Nereden geldiğini de bilemiyoruz. Bunların hepsi tahlilden çıkar. Eğer demir oranı yüksek ise Türkiye’de en fazla gramını 1 dolardan satabilirsiniz. Eğer yurt dışına çıkarabilirseniz 3 dolar, 5 dolara satabilirsiniz. Koleksiyonculara 10 dolar, 20 dolar gibi fiyatlara satma imkanı var. Elinizdeki taş demir ise ham olarak satabileceğiniz en yüksek fiyat 1 dolar” şeklinde konuştu.

"İlk bulduğumuzda 68 bin dolar teklif vardı"
Kendisinde bulunan 68 kilogram ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük 3'üncü göktaşının akıbeti hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Biz ilk bulduğumuzda Rusya’dan taşımıza 68 bin dolar teklif vardı. Taşın değerinin çok yüksek olduğunu söyleyenler olduğu için biz taşı vermedik. Şu an hala taş elimizde. Türkiye’nin en büyük ve Turgut ismi verilen göktaşına talep varmış. 40 bin dolar fiyat verilmiş. O taşın sahibi bize döndü. Sizde satmak isterseniz sizin taşınızı da satalım dediler. Bizde gerekli belgeleri gönderdik. 8 bin dolar teklif edildi. 68 bin dolar ile 8 bin dolar arasında çok uçuk rakamlar olduğu için biz düşünmedik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti polis tarafından sürülerek evine götürüldü
YEREL HABERLER Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti polis ...
Ölmek üzereyken bulunan köpek sahiplendirilecek
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan köpek sahiplendirilecek
Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Çorum'da patlayan trafo alev aldı
YEREL HABERLER Çorum'da patlayan trafo alev aldı
Vali Çiftçi’den 29’ncu kan bağışı Vali Mustafa Çiftçi; “Çorum’da günlük 60-65 ünite kana ihtiyaç var”
YEREL HABERLER Vali Çiftçi’den 29’ncu kan bağışı Vali Mustafa ...
Belediye bayramda sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Belediye bayramda sokak hayvanlarını unutmadı
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "27 Mayıs'ı unutmadık unutmayacağız"
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "27 Mayıs'ı ...
Patlayan trafo alev alev yandı
YEREL HABERLER Patlayan trafo alev alev yandı
AK Parti’de telekonferanslı bayramlaşma
YEREL HABERLER AK Parti’de telekonferanslı bayramlaşma
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Kaymakam Eligül, kontrol noktalarını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Eligül, kontrol noktalarını denetledi
Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu
Polisler sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Polisler sokak hayvanlarını besledi
Ankara'dan Çorum'a yürüyen mültecilere başkan sahip çıktı
YEREL HABERLER Ankara'dan Çorum'a yürüyen mültecilere başkan sahip ...
Polis, şehit annesinin isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Polis, şehit annesinin isteğini yerine getirdi
İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
YEREL HABERLER İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli çocuğu bulunan ve kirada oturan ailenin evini yeniledi Oturdukları ev yenilenen aile bayramda çifte mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış Sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X