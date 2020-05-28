Spor tesislerini inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; "Olimpik yüzme havuzu bu yaz açılacak, maçlar gelecek sezon yeni stadda oynanacak'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor tesislerini inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; "Olimpik yüzme havuzu bu yaz açılacak, maçlar gelecek sezon yeni stadda oynanacak'

İHA

Spor tesislerini inceleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; "Olimpik yüzme havuzu bu yaz açılacak, maçlar gelecek sezon yeni stadda oynanacak'

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Olimpik Yüzme Havuzu’nun tadilatının önümüzdeki 1 aylık süreçte tamamlanacağını ve Ağustos ayından itibaren de hizmete açılacağını belirtti.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ünal Nalçacı ile birlikte tadilatı devam eden Olimpik Yüzme Havuzu’nda incelemelerde bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’den ve yüklenici firma yöneticilerinden bilgiler aldı.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 19. Dönem Milletvekili Adnan Türkoğlu’nun zamanında ihale edilen, ancak tamamlanamayan Olimpik Yüzme Havuzu’nu tamamlamanın AK Parti iktidarına nasip olduğunu hatırlattı. Emeklerinden dolayı Adnan Türkoğlu’na da teşekkür eden Milletvekili Ceylan, şahsının da spora olan ilgisinden dolayı sık sık ziyaret ettiği havuzda en büyük eksikliğin yarışmaların yapılması için gerekli olan skorboard olduğuna işaret ederek, “Bunu eksikliği de 500 bin lira gibi bir ücretle tamamladık, bu sayede ulusal ve uluslararası yarışmalar artık şehrimizde yapılmaya başladı” dedi.
Her binanın olduğu gibi Olimpik Yüzme Havuzu’nda da tadilata gerek duyulduğunu anlatan Ceylan, 2019’un Eylül ayında 5 milyon lira ile ihalesi yapılan ve tadilat işlerine başlanılan Olimpik Yüzme Havuzu’nda tadilatın yaşanan pandemi nedeniyle gecikmeli olarak devam ettiğini ifade ederken, çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

'Olimpik yüzme havuzu bu yaz açılacak'
Önümüzdeki 1 aylık süre zarfında tadilat çalışmalarının sona ereceğinin altını çizen Ceylan, “Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkartılan ve bakıma alınan ve tadilat çalışmalarına başlanılan Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalar son aşamaya geldi. Daha erken tarihte tamamlanması düşünülen Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalar dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle biraz yavaş yürüdü. Tadilat sırasında büyük çatı, soyunma odaları ve engelli asansörü komple tekrar yapıldı. Ancak son günlerde yapılan çalışmalarla tadilat çalışmalarında yaklaşık 1 aylık bir süre kaldı. Buna karşılık birçok gencimizin faydalandığı havuzda faaliyetler bu yaz döneminde başlayacak. Tadilat yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

'Futbol karşılaşmaları gelecek sezon yeni stad'da oynanacak'
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Ahmet Sami Ceylan, yeni stadyumun yapımın tamamladığını ve Çorum FK’nın 20202021 sezonunda maçlarını burada oynayacağını açıkladı.
Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki incelemeler sırasında çeşitli konular hakkında açıklamalar yapan Milletvekili Ceylan, Çorum Belediye tarafından yaptırılan ve Spor Bakanlığı’na devri söz konusu olan yeni stadyum ile ilgili de son bilgileri paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte bir araya geldiklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, herkesin merak ettiği konulardan biri olan yeni stadyumla ilgili olarak son noktayı koydu.
20202021 sezonunun başlamasıyla birlikte Çorum FK’nın maçlarını yeni stadyumda oynayacağının altını çizen Ceylan, “20202021 sezonu hangi ayda başlar bilmiyorum. Bildiğim tek şey Çorum FK maçlarını yeni sezonda burada oynayacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

'Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadı’nın yerine millet bahçesi yapılacak'
AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve diğer sentetik sahaların yerine Millet Bahçesi yapılacağını belirterek, amatör maçların oynanması için de alternatif sahaların yapılacağını açıkladı.
Eski stadyumun yerinin nasıl değerlendirileceği konusuna da açıklık getiren Milletvekili Ceylan, Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nın yerine Millet Bahçesi yapılacağını belirtti. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, burada bulunan ve amatör kulüplerin kullandığı 1 ve 2 No’lu sahaların yerine alternatif sahalar yapacaklarını kaydetti.
Konuyla ilgili olarak daha önce bakanlık nezdinde yaptıkları görüşmelerde Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadyumunun yerine çok kapsamlı bir Millet Bahçesi yapılacağını ifade eden Ceylan, bu alanda bulunan 1 ve 2 No’lu sahaların yerine alternatif sahaların yapılması ve amatör kulüplerin mağdur edilmemesi adına çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

'Çorum’da pozitif vaka sayımız bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı'
AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Olimpik yüzme havuzu’nda yaptığı incelemelerin ardından Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.
Tüm dünyanın bir numaralı gündemi olan Koronavirüs salgını ile ilgili Çorum’daki durum hakkında açıklama yapan Milletvekili Ceylan, “Şuanda ilimizdeki vaka sayısı 1 elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda. Koronavirüs salgının ilk günlerinde ilimizde mevcut iki hastane vardı. Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni gözden geçirdik ve pandemi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizi bu iş için uygun gördük. Buna karşılık doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın da yeterliliğini gördük” bilgisini paylaştı.
Milletvekili Ceylan, “Şuan ilimizde vaka sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. Buna karşılık ne yazık ki, 9 vatandaşımızı kaybettik. Bunların bazıları yurt dışı ve umreden gelen insanlarımızdı. Kendilerine başsağlığı, yakınları ve ailelerine de sabırlar diliyorum. Halen hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah bizi bir daha böyle sınavlara tabi tutmasın” açıklamasında bulundu.
Bu süreçte görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan başta Sağlık İl Müdürü ve tüm sağlık çalışanlarını cani gönülden kutlayan Milletvekili Ceylan, “Allah onlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yıldır sağlık alanında yürüttüğümüz çalışmalar ortadadır. Bazı şeyleri anlatmamıza rağmen anlamayanlara inat, ülkemiz gelişmiş diye tabir edilen birçok ülkeden sağlık alanında çok ama çok ileride olduğunu bu süreçte ortaya çıkmıştır” dedi.
Ceylan ayrıca, şu an Çorum’da tedavi gören 1 entübe hasta bulunduğunun da altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derekargın göleti tarıma can verecek AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Derekargın isale hattının tamamlanmasıyla 4 bin dekar arazi suya kavuşacak, 2 milyon 800 bin TL zirai gelir elde edilecek”
YEREL HABERLER Derekargın göleti tarıma can verecek AK Parti Çorum ...
Çorum'da park ve mesire alanlarına fiziki mesafe ayarı
YEREL HABERLER Çorum'da park ve mesire alanlarına fiziki mesafe ...
Türkiye’nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz: "Mıknatıs çekiyor mu deneyin" Çiftçi Mutlu Yılmaz: "Pamuk ve mıknatıs deneyini mutlaka yapın" "6 gramlık parça taşın tahlili için yeterli"
YEREL HABERLER Türkiye’nin 3. büyük göktaşını bulan Mutlu Yılmaz: ...
Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti polis tarafından sürülerek evine götürüldü
YEREL HABERLER Baygın kişi ambulansla hastaneye, bisikleti polis ...
Ölmek üzereyken bulunan köpek sahiplendirilecek
YEREL HABERLER Ölmek üzereyken bulunan köpek sahiplendirilecek
Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı
Çorum'da patlayan trafo alev aldı
YEREL HABERLER Çorum'da patlayan trafo alev aldı
Vali Çiftçi’den 29’ncu kan bağışı Vali Mustafa Çiftçi; “Çorum’da günlük 60-65 ünite kana ihtiyaç var”
YEREL HABERLER Vali Çiftçi’den 29’ncu kan bağışı Vali Mustafa ...
Belediye bayramda sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Belediye bayramda sokak hayvanlarını unutmadı
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "27 Mayıs'ı unutmadık unutmayacağız"
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "27 Mayıs'ı ...
Patlayan trafo alev alev yandı
YEREL HABERLER Patlayan trafo alev alev yandı
AK Parti’de telekonferanslı bayramlaşma
YEREL HABERLER AK Parti’de telekonferanslı bayramlaşma
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
Kaymakam Eligül, kontrol noktalarını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Eligül, kontrol noktalarını denetledi
Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Foseptikte erkek bebek cesedi bulundu
Polisler sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Polisler sokak hayvanlarını besledi
Ankara'dan Çorum'a yürüyen mültecilere başkan sahip çıktı
YEREL HABERLER Ankara'dan Çorum'a yürüyen mültecilere başkan sahip ...
Polis, şehit annesinin isteğini yerine getirdi
YEREL HABERLER Polis, şehit annesinin isteğini yerine getirdi
İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
YEREL HABERLER İş insanından güvenlik güçlerine tatlı ikramı
Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli çocuğu bulunan ve kirada oturan ailenin evini yeniledi Oturdukları ev yenilenen aile bayramda çifte mutluluk yaşadı
YEREL HABERLER Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış Sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X