Çorumlu balmumu heykel sanatçısı iki siyasi lideri yan yana getiriyor

Balmumu heykel sanatçısı Kerim Kaplan, yapmaya başladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun balmumu heykellerini yan yana getirdi.

Yaptığı ünlü ve tanınmış kişiler ait balmumu heykelleri Türkiye’nin çeşitli müzelerinde sergilenen genç sanatçı Kerim Kaplan, Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan atölyesinde sanatsal çalışmalarına devam ediyor. 19 Mayıs Üniversitesi görsel sanatlar öğretmenliği bölümünden mezun olan genç sanatçı Kerim Kaplan (31), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun balmumu heykellerini yaptı.

Yurt dışında, Dubai, Kosova, ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri, belediyeler, kaymakamlıklar ve özel kurumlara ait çeşitli müzelerde balmumu heykel eserlerinin sergilendiğini belirten Kaplan, “Resmi bir kurumun siparişi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun heykellerinin de bulunduğu bir çalışma içerisine başlamıştık. Ancak 2018 krizinde kurumların bütçelerinin kısıtlanmaları sebebiyle projemiz ertelendi. Heykel çalışmalarımız model aşamasında kaldılar. Bittiklerinde birebir boylarında, birebir takım elbiseler giyecekler ve balmumu tekniğinde silikon malzemeden üretilmiş hiperrealist heykeller olacaklar. İki siyasetçi de, hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin aynı özveri ile yaptığım çalışmalardır. İki siyasetçiyi de bu şekilde sanat bir araya getirmiş oldu” dedi.

Yaptığı ve sergilenen çalışmaları arasında Sebahattin Ali, Tuncel Kurtiz gibi ünlü isimlerin heykellerinin de bulunduğunu hatırlatan Kerim Kaplan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin de model aşamasında olduğunu, bitirmek için ise sabırsızlandığını belirtti.

İleriye dönük planları arasında balmumu heykellerinin sergilendiği bir müze kurmayı düşündüğünü belirten Kaplan, “Yaptığım çalışmalar arasında Beşiktaş Spor Kulübünün efsanevi başkanlarından Süleyman Seba’nın heykeli de bulunuyor. İlerleyen zamanlarda kurmayı planladığım müze projem hayata geçerse şayet Süleyman Seba’yı da burada sergilemeyi düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Korona virüs salgını sanatı da etkiledi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının sanatını da etkilediğini belirten Kaplan, Osmancık’ta yaptığı balmumu heykellerin yurt dışına teslim edilebilmesi için salgının sona ermesini beklediğini belirtti.

Yurt dışında bir müze için yapılan heykellerin teslimatının korona virüs salgını nedeniyle gerçekleşemediğini belirten Kaplan, “Korona virüs sürecinin bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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