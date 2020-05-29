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Sahibinden satılık 68 kilogram ’gök taşı’ Türkiye’nin en büyük 3’üncü gök taşı satılık Tarlasında bulduğu 68 kilogramlık gök taşını satılığa çıkardı Rusya’dan 68 bin dolar teklif edildi satmadı, değerinde satmak istiyor Tarlasından kaldıramadığı taş ‘gök taşı’ çıktı Çiftçi Mutlu Yılmaz; "İlk bulduğumuzda 68 bin dolar teklif vardı" "8 bin dolar teklif edildi ona da satmadık" "Bunun pazarı yurt dışında"

İHA

Sahibinden satılık 68 kilogram ’gök taşı’ Türkiye’nin en büyük 3’üncü gök taşı satılık Tarlasında bulduğu 68 kilogramlık gök taşını satılığa çıkardı Rusya’dan 68 bin dolar teklif edildi satmadı, değerinde satmak istiyor Tarlasından kaldıramadığı taş ‘gök taşı’ çıktı Çiftçi Mutlu Yılmaz; "İlk bulduğumuzda 68 bin dolar teklif vardı" "8 bin dolar teklif edildi ona da satmadık" "Bunun pazarı yurt dışında"

Çorum’un Alaca ilçesinde geçen yıl tarlasında Türkiye’nin en büyük 3’üncü gök taşını bulan Mutlu Yılmaz, 68 kilogramlık taşı değerinde satmak istiyor.
Alaca ilçesine bağlı Gerdekkaya köyünde yaşayan Mutlu Yılmaz, 2019 yılının Nisan ayında kendisine ait nohut tarlasında hasat yaparken bir taş buldu. Ebat olarak büyük olan taşı biçerdövere zarar vermemesi için kaldırıp kenara koymak isteyen Yılmaz, başarılı olamayınca arkadaşı Revdet Erdoğan’a haber vererek yardımcı olmasını istedi. İki arkadaş güçlükle kaldırdıkları taşı bir kenara koydu. Taşın ağırlığından şüphelenen ikili, daha sonra taşı köye götürerek incelemeye başladı. Revdet Erdoğan bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ağabeyi Cevdet Erdoğan ile irtibata geçerek taş hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine Cevdet Yılmaz, taştan numune alınarak kendisine gönderilmesini istedi. Yılmaz ve Erdoğan taştan güçlükle aldıkları numuneyi analiz için Amerika’ya gönderdi. ABD’de NASA ve Ucla Üniversitesinde analizi yapılan 68 kilogram ağırlığındaki taşın Türkiye’ye düşen en büyük kütleli 3. demirli meteorit olduğu belirlenerek veri tabanına kaydedildi. Dünya literatürüne ‘Gerdekkaya’ ismiyle giren gök taşına o zaman verilen 68 bin dolarlık teklifi kabul etmeyen Mutlu Yılmaz, gök taşının tekrar gündeme gelmesiyle taşı asıl değerinde satmak istiyor. Gerdekkaya gök taşı, Çorum Müzesi’nde özel bir koleksiyonda sergilenmiş ve 4 bine yakın kişi de kısa sürede ziyaret etmişti.

"İlk bulduğumuzda 68 bin dolar teklif vardı"
Kendisinde bulunan 68 kilogramlık Türkiye’nin en büyük 3’üncü gök taşını asıl değeri verildiğinde satmak istediğini kaydeden Yılmaz, “Biz ilk bulduğumuzda Rusya’dan taşımıza 68 bin dolar teklif vardı. Taşın değerinin çok yüksek olduğunu söyleyenler olduğu için biz taşı vermedik. Şu an hala taş elimizde. Türkiye’nin en büyük ve Turgut ismi verilen gök taşına talep varmış. 40 bin dolar fiyat verilmiş. O taşın sahibi bize döndü. ‘Siz de satmak isterseniz sizin taşınızı da satalım’ dediler. Biz de gerekli belgeleri gönderdik. 8 bin dolar teklif edildi. 68 bin dolar ile 8 bin dolar arasında çok uçuk rakamlar olduğu için biz düşünmedik" dedi.

"Piyasada ne kadar çok gök taşı bulunursa elinizdeki taşın piyasası o kadar düşer"
İki gün önce Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki farklı illere gök taşı düştüğünün tahmin edilmesi üzerine aramalara koyulanlara tavsiyelerde bulunan Yılmaz, “Nasip olur da gök taşı bulan olursa öncelikle meteorları birkaç tane deneye tabi tutması gerekiyor. Mıknatıs çekiyor mu, çekmiyor mu? O deneyi mutlaka yapın. Daha sonra 12 adet çok küçük parçalar halinde pamuğu ıslatıp nemini alarak taşın bir parçasını keserek sürtün. Bütün pamuklarda siyah bir renk bırakması gerekiyor. Sonra kestiğiniz o parçayla beyaz bir fayansı çizin, siyah bir renk bırakıyorsa gök taşı olabilme ihtimali çok yüksek. Sonrasında ya yurt dışına ya da Ege ve Trakya Üniversiteleri ile Maden Tetkik Arama gibi kurumlara müracaat edin. Oralara parça gönderin. Bunun için de büyük parçalar göndermeyin. 6 gramlık bir parça sizin elinizdeki taşın tahlili için yeterli. Piyasada ne kadar çok gök taşı bulunursa elinizdeki taşın piyasası o kadar düşer. Elinizden geldiği kadar taşı piyasaya sürmemeye çalışın. Bir tek kurumda tescilini yaparak sertifikasını yapın. Başka kurumlara taş göndermeyin ki elinizdeki taş değerlensin" ifadelerini kullandı.

"Bunun pazarı yurt dışında"
Gök taşı bulanlardan rehavete kapılmamalarını isteyen Yılmaz, "Bunun milyon dolarlar, milyar dolar edeceğini ummayın. Çünkü bunun Türkiye’de pazarı yok. Bunun pazarı yurt dışında. Bulunacak taşın içindeki elementler ve değerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Nereden geldiğini de bilemiyoruz. Bunların hepsi tahlilden çıkar. Eğer demir oranı yüksek ise Türkiye’de en fazla gramını 1 dolardan satabilirsiniz. Eğer yurt dışına çıkarabilirseniz 3 dolar, 5 dolara satabilirsiniz. Koleksiyonculara 10 dolar, 20 dolar gibi fiyatlara satma imkanı var. Elinizdeki taş demir ise ham olarak satabileceğiniz en yüksek fiyat 1 dolar" şeklinde konuştu.

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