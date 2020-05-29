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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da oto pazarı yeniden açılıyor

İHA

Çorum Oto Pazarı 30 Mayıs Cumartesi günü yeniden faaliyete geçiyor. Başkan Aşgın, Zabıta Müdürü Fatih Sak ve Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ile birlikte pazarda incelemelerde bulundu.

Çorum'da oto pazarı yeniden açılıyor

Çorum Oto Pazarı 30 Mayıs Cumartesi günü yeniden faaliyete geçiyor. Başkan Aşgın, Zabıta Müdürü Fatih Sak ve Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ile birlikte pazarda incelemelerde bulundu.
Koronovirüs tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan kararla 2 ay önce geçici süreyle kapatılan Çorum Oto Pazarı, yarından itibaren açılıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, oto pazarında alınan tedbirlerle ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın burada yaptığı açıklamada ticaretin canlanması adına her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Aşgın “Pandemiyle mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kontrollü sosyal mesafe olarak ifade etti. Ticari hayatın tekrar canlanması adına oto pazarımızı bu cumartesiden itibaren her zamanki yerinde açmış olacağız.” dedi.
Geçtiğimiz yıl oto pazarını komple asfaltladıklarını ve oto pazarını bölgede örnek pazarlardan biri haline getirdiklerini belirten Başkan Aşgın, “Pandemiyle mücadele kapsamında tüm tedbirlerimizi almak suretiyle inşallah Cumartesi gününden itibaren de oto pazarımızı tekrar faaliyete geçirmiş olacağız. Pazar yerimizdeki 265 araçlık kapasiteyi ikiye böleceğiz. Burada hepsinde numaratörler var, vatandaşlarımız tek haneli numaralara araçlarını park edecekler. Çift numaralar boş kalacak. Pazar girişimizde tüm vatandaşlarımızın ateşi ölçülecek. Yine hijyen kitlerimiz olacak. Pazar içerisinde ellerin sıkıldığı pazarlıkların yapıldığı görüntüler olmayacak. Her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. STK’larımızla beraber, yeni bir dönemdeki örnek pazarımızı hep beraber hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız.” diye konuştu.
Çorum Oto Galericiler Dernek Başkanı Fahri Yandık da kendilerine verdikleri destekler nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür ederek “Sayın Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında illerin tamamında kapatılmış olan oto pazarları bu hafta cumartesi gününden itibaren açılacak. İlk açılan yerlerden biri de Çorum oto pazarı. Yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı oto galerici esnafı adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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