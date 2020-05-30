Burası Fethiye değil Çorum

<br>Yusuf ÇINAR/OĞUZLAR(Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde, doğal güzelliği ile ilgi çeken ve su sporlarının yapıldığı Obruk Baraj Gölü'nde, tekne gezileri başlıyor. Belediye imkanları ile alınan 15 kişilik gezi teknesi, suya indirildi.<br>Obruk Barajı havzasında bulunan 6 bin 500 nüfuslu Oğuzlar ilçesi, Obruk Baraj Gölü ile oluşan doğal güzelliği ve yapılan su sporları ile ilgi çekiyor. Yamaç paraşütü de yapılan alanda baraj gölünde tekne turları da başlıyor. Belediyenin aldığı 15 kişilik gezi teknesi suya indirildi.<br>Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçelerini turizm noktasında geliştireceklerini belirterek "Baraj gölünde jetski, sürat teknesi, deniz bisikleti ve gezi teknemiz yoktu. Yaklaşık 15 kişiyi aynı anda gezdirebileceğimiz ve içinde kafeteryasının da olabileceği bir tekneyi ilçemize kazandırdık. İlçemizi ikinci Fethiye yapmanın gayreti içerisindeyiz. Kızılırmak Havzasından gelen misafirlerimizi burada gönül rahatlığıyla gezdirebileceğiz" dedi. <br>OBRUK BARAJI <br>Obruk Baraj Havzası sanayi bölgelerinden yalıt, doğal yapısı bozulmamış, İç Anadolu bölgesinin bittiği Karadeniz bölgesinin başladığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Obruk Barajı Çorum´un kuzeyinde dar bir vadide, genişliği 600-700 metreyi geçmeyen 30 km uzunluğunda bir gerdanlık gibi olmuştur. Güneyden-kuzeye, doğudan-batıya uzanan sıra dağlar ormanlarla kaplı olup doğal güzellikler sunmaktadır. Buranın mikrokliması son derece lezzetli, kaliteli meyve ve sebze yetiştirmeye olanak sağlamaktadır. Bu dağlar 500 metreden 1500 metreye 2 km gibi kısa bir mesafede dik olarak yükseldiklerinden ve bir geçiş noktasında olduklarından zengin yaban hayatını ve endemik bitki türlerini içerisinde barındırmaktadır.DHA-Genel Türkiye-Çorum / Oğuzlar Yusuf ÇINAR<br>2020-05-30 11:29:25<br>

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