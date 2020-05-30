İş makinesinin altında kalan kadın öldü

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalan 20'yi yaşlardaki kadın yaşamını yitirdi.<br>Kaza, öğle saatlerinde Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta meydana geldi. Adem Ç. (35) yönetimindeki iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına çarptı. İş makinesinin altında kalan kadın feci şekilde can verdi.<br>Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İş makinesi operatörü Adem Ç. gözaltına alınırken, genç kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-30 15:55:12<br>

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