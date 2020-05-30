İş makinesinin altında kalan kadın öldü (2)

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<br>KİMLİĞİ BELİRLENDİ<br>Çorum'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden kadının, Esra Aktepe (26) olduğu tespit edildi. Kazaya ilişkin, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Esra Aktepe evladımız bugün elim bir trafik kazası sonucu maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhume kardeşimize Allah´tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-05-30 20:57:40<br>

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