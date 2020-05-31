AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; “Kızılırmak ıslah çalışmasına 3,5 milyon lira ödenek” "Osmancık sahili kentini aratmayacak'

AK Parti Çorum Milletvekili, İç İşleri Komisyon Üyesi Oğuzhan Kaya, Osmancık Kızılırmak Islah Geçişi Projesini yerinde inceledi.

Milletvekili Kaya, Çorum DSİ İl Müdürü Murat Şerbetçi ile Osmancık Kızılırmak Islah Geçişi Projesini yerinde inceledi. Kızılırmak ıslah çalışmasına 3,5 milyon ödeneğin Çorum DSİ İl Müdürlüğüne aktarıldığı ve çalışmaların birkaç gün içinde başlayacağını belirten Oğuzhan Kaya, "Irmak kenarı en kısa sürede hazır hale gelecek. Bugüne kadar yaklaşık 61 milyon lira harcama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmeler sonucunda ilk etapta 3 milyon 500 bin lira ödeneğin Çorum DSİ İl Müdürlüğüne aktarıldı. Geriye kalan kısımların tamamlanması içinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli söz verdi ve çalışmalar bu yıl tamamlanacak. ”dedi.

Kızılırmak içerisinde bulunan ada şeklindeki birikintilerin önümüzdeki hafta temizlenmeye başlanacağını ve Osmancık’ın bir sahil kentini aratmayacağını dile getiren Milletvekili Kaya; “Osmancık halkı ve dışardan gelen misafirlerin önceliği haline gelen ırmak kenarı, en kısa sürede Osmancık halkına hazır haline gelecek” şeklinde konuştu.

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