Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin acı günü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin babası Necip Dere (78) vefat etti.
Necip Dere'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Sungurlu ilçesinde yaşayan Necip Dere’nin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
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