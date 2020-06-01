Salim Savcı toprağa verildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde vefat eden eğitimci, yazar Salim Savcı (97), ölmeden önce kendi mezarı için baş levhası tasarladı. Tasarladığı levha bu gün mezarına dikildi.

Osmancık ilçesi’he bağlı Çampınar Köyünde dün vefat eden eğitimci yazar Salim Savcı için bu gün cenaze töreni düzenlendi. Yaşlılığa bağlı sağlık problemleri nedeniyle vefat eden, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi ve onursal başkanı emekli fizikkimya öğretmeni

Cenaze namazı öncesinde imam cemaate, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulunurken, korona virüs tedbirleri kapsamında Salim Savcı için köy camiinde sınırlı sayıda cemaatle cenaze namazı kılındı. Savcı’nın naaşı daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.



'Ölmeden önce mezar baş levhasını kendisi tasarlamış'

Salim Savcı’nın ölmeden önce kendi mezar baş levhasını tasarladığı öğrenildi. Tasarlanan baş levhası köy halkı tarafından hazırlanarak Salim Savcı’nın mezarının iki başına dikildi. Ömrünü gençlerinin eğitim ve öğretimine adayan Salim Savcı’nın kendi tasarladığı mezar baş levhalarının anlamı ise duygulandırdı. Mezar baş levhalarının birisinin üniversite öğrencilerinin kepini simgelediği, adının yazıldığı levhanın ise eğitimcileri ve peşinden gelecek olan yeni nesil gençleri simgelediği öğrenildi.

Salim Savcı’nın cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Jandarma Komutanı Teğ. Nuri Uyar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim ve yönetim kurulu üyeleri ile ailesi, köy halkı, öğrencileri ve daire müdürleri katıldı.

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