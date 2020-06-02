Bakan Yardımcısı Dere’nin babası son yolculuğuna uğurlandı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin babası Necip Dere (78), Çorum’un Sungurlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Akçay Mahallesi’nde ikamet eden Necip Dere, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu dün Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakip Sungurlu Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Bağcılı (Müdü) köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Emin Baysa, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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