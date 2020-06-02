Korumaya alınan yavru karaca biberonla besleniyor

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´un Osmancık ilçesinde bulunan yavru karaca, bakıma alındığı hayvan barınağında biberonla besleniyor.<br>Osmancık ilçesi Çampınarı köyünde oturan vatandaşlar, dün akşam ormanlık alanda karaca yavrusu buldu. Annesi bulunamayan yavru karaca Doğal Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiipleri aracılığı ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi´ne getirildi. Bakımevinde koruma altına alınan yavru karacayı çalışanlar biberonla besledi. <br>'ÇOCUĞUMUZ GİBİ BAKIYORUZ'<br>Yaklaşık 20 günlük olan karaca yavrusunun Osmancık´ta vatandaşlar tarafından bulunduğunu belirten Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, "Arkadaşların bize söylediği yırtıcı hayvanlara yem olmaması için alındığı. Bir süre annesini beklemişler. Ama annesiz doğada yaşamını sürdüremeyeceği için bize getirdiler. 20 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Personelimiz doğal laktozsuz kolay sindirilebilir sütle beslemesini yapıyor. 24 saat bakımı gerçekleştiriliyor. Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bebek olduğu için sürekli karnı acıkıyor sık sık besliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-02 13:58:54<br>

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