Dereye yuvarlanıp, yanan otomobilin sürücüsü öldü

'55 yaş için hiç fena değil'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan dere yatağına yuvarlanan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Recep Molozoğlu (56), hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün akşam Osmancık karayolunun Pınarcık köyü girişinde meydana geldi. Recep Molozoğlu yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına yuvarlanan otomobil, alev alıp yanmaya başladı.<br>İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını güçlükle söndürdü. Hurda yığını haline gelen otomobilde, Recep Molozoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-02 17:59:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.