Çorum´da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü

<br>Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK (Çorum),(DHA)ÇORUM´un Osmancık ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada İdris Karakuş (56) ile oğlu Gülami Karakuş (25), av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli Dursun Karakuş (25), gözaltına alındı.<br>Olay, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Öbektaş köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde, 2 katlı binada yaşayan amca çocukları olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Dursun Karakuş, evden aldığı av tüfeğini ateşledi.<br>Tüfekten çıkan saçmalar İdris Karakuş ile oğlu Gülami Karakuş'a isabet etti. Baba-oğul olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şüpheli Dursun Karakuş av tüfeğiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Babaoğulun canszı bedenleri otopsi için morga götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY<br>2020-06-03 12:07:35<br>

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