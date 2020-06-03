Kargo kamyonu devrildi: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza SungurluÇorum karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Salih Sönmez (35) yönetimindeki kargo kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada araç sürücü Salih Sönmez ile araçta yolcu olarak bulunan Abdurrezak Duman(43) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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