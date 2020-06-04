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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargı'da zincirleme trafik kazası 8 yaralı

İHA

Çorum'un Kargı ilçesinde zincirleme meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışanları itfaiye ekibi otomobili keserek çıkartabildi.

Kargı'da zincirleme trafik kazası 8 yaralı

Çorum’un Kargı ilçesinde zincirleme meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışanları itfaiye ekibi otomobili keserek çıkartabildi.
Kaza İstanbulSamsun D100 karayolu Çiftepınarlar mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul’dan Samsun yönüne seyir halinde bulunan, M.S.G yönetimindeki 34 BVY 620 plakalı otomobil ile aynı yönde giden M. A. yönetimindeki 41 E 2685 plakalı otomobiller bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ve yolcular olay yerine sevk edilen 112, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araç kesilerek çıkartılabildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılardan sürücüler M.A. ile diğer araç sürücüsü M.S.G ve yolcular N.D., C.D., V.D., M.C., E.G., ve E.G. ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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