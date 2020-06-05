Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta ibadete kapatılan camilerin yeniden açılmasıyla birlikte ikinci cuma namazında da camiler dolup taştı.

Bu hafta ilk kez Kadeş Barış Meydanı'nda cuma namazı kılındı. Cuma namazı öncesi Çorum Belediyesi meydana karton seccadeler yerleştirirken, bir de minber hazırlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ayarlanan meydanda çok sayıda kişi cuma namazını eda ederken, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da namaz için meydana gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü.

Cuma namazını meydanda Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın vatandaşlarla birlikte namazlarını eda ettiler

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