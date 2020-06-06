Çorum'da 6 katlı apartman karantinaya alındı

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Yusuf ÇINAR/SUNGURLU(Çorum), (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, 4 kişide koronavirüs tespit edilen 6 katlı apartman karantinaya alındı. <br>Başpınar Mahallesi´nde bulunan Emralioğlu Apartmanı'nda yaşayan 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine 6 katlı bina, 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Giriş kapısı güvenlik şeridiyle kapatılan bina önünde polis ekipleri görevlendirildi. <br>4 kişiye, koronavirüsün il dışından gelen bir kişi tarafından bulaştığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-06 14:59:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.